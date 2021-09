Alimentation : Le bâlois Valora fait une grosse acquisition en Allemagne

Le groupe suisse a racheté le principal fabricant de produits de boulangerie outre-Rhin, ce qui le hisse dans les cinq premières entreprises dans la gastronomie, en termes de ventes dans le pays.

Le groupe bâlois Valora, connu pour exploiter 2700 petits points de vente notamment k kiosk, Brezelkönig, avec ou encore Caffè Spettacolo, a annoncé mardi, avoir racheté l'entreprise Back-Factory, «le principal fabricant de produits de boulangerie en Allemagne» fondé il y a vingt ans. La firme est spécialisée dans les snacks et possède plus de 80 points de vente outre-Rhin. «Grâce à Back-Factory, nous renforcerons notre position sur le marché et accélérerons notre croissance, ce qui nous permettra de tirer profit d'économies d'échelle intéressantes», a déclaré Michael Mueller, CEO du groupe bâlois, cité dans un communiqué.