Vaud : Le bancomat de Saint-George réduit en poussière

Une attaque, probablement menée au moyen d’explosifs, s’est produite dans la nuit de lundi à mardi. Elle a causé d’énormes dégâts mais, heureusement, n’a pas fait de blessé.

L’attaque a laissé des gravats et des morceaux du bancomat, dont certains ont été projeté à plus de dix mètres, et un trou béant dans la façade, qu’il a fallu sécuriser au mieux. Elle laisse aussi quelques doutes sur la chance que le village continue à bénéficier de cet appareil, que la banque aurait déjà envisagé auparavant de supprimer, notamment à cause du risque trop important, au regard du nombre de retraits effectués.