L’app Parler n’est plus disponible sur l’App Store et le Play Store et n’est plus hébergée par Amazon.

Il suffit d’une lettre, dans ce cas le «o» à la place du «e», pour faire la différence. L’app Parlor s’est retrouvée dans le top des applications gratuites les plus téléchargées sur l’App Store d’Apple et le Play Store de Google. Il s’agit pourtant d’une ancienne app lancée en 2013 et dont la dernière mise à jour date d’il y a deux mois.

D’où vient donc ce subit intérêt pour cette plateforme sociale qui connecte les utilisateurs en fonction d’intérêts communs? Elle a en fait involontairement tiré profit du bannissement de la part d’Apple, de Google et, ce lundi, d’Amazon de l’app conservatrice Parler du fait de son nom similaire.

Des utilisateurs à la recherche du réseau social Parler, prisé des partisans de Donald Trump et moins regardant avec les contenus haineux que Twitter ou Facebook, se fourvoient en téléchargeant à la place Parlor. Comptant en décembre 2020 seulement 40’000 téléchargements selon Sensor Tower, celle-ci a fait une remontée fulgurante dans le classement des boutiques en ligne des deux géants technologiques. Sur le Play Store, elle revendique désormais plus d’un million de téléchargements.