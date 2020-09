Problème de liste

Pour contester son refus de collaborer, le patron rappelle qu’il a bel et bien transmis les coordonnées des employés qu’il estimait avoir pu être en contact avec un des cas positifs. L’un d’entre eux avait par ailleurs témoigné à «20 minutes» que les autorités l’avaient contacté et décidé qu’il n’aurait pas à subir une quarantaine.

En revanche, ce que le propriétaire n’avait pas compris, c’est que le Canton exigeait la liste de l’ensemble de son personnel. Dans un e-mail à l’Office du médecin cantonal, il expliquait, l’avant-veille de la fermeture par la police, qu’il n’y avait pas d’autre employé ayant pu croiser un cas positif que ceux qu’il avait déjà signalés. Pour lui, c’est là que les autorités ont cru qu’il refusait de collaborer. La prise de contact suivante a été la visite de la Police du commerce et sa décision de fermer le bar.

Quinze jours après

S’en sont suivis des téléphones, des e-mails, un ping-pong d’envois entre l’avocat du propriétaire, Me Philippe Dal Col, l’Office du médecin cantonal et la Police du commerce. Un premier plan de protection remanié a été soumis. Puis après quelques adaptations est venue la validation du médecin cantonal. Puis une visite sur place de la Police du commerce. Puis une autorisation «sur le principe» de rouvrir. La décision écrite et signée par le conseiller d’État a suivi.