Fribourg

Le bar solidaire et itinérant des jeunes étudiants

Une association estudiantine fribourgeoise lance un projet d’animation pour cet été.

En plus d’être itinérant, l’Impromptu est aussi solidaire. «Nous sommes une association à but non lucratif et travaillons bénévolement. Il nous a donc paru évident de soutenir en premier lieu le milieu local en ces temps de crise, particulièrement les associations fribourgeoises qui ont souffert et, malgré tout, proposé des actions sociales», commente Morgan Berset, coordinateur de l’événement.