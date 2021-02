États-Unis : Le barbier s’empale sur ses ciseaux: «Je crois que je me suis poignardé»

Un jeune homme de 29 ans a frôlé une mort improbable, vendredi dernier dans son salon de Boston. Il témoigne.

Au rayon des morts absurdes, Steve Silva a bien failli faire une entrée fracassante directement dans le haut du classement. Barbier à Boston (Massachusetts), le jeune homme de 29 ans était occupé avec un client quand il a été victime d’un accident improbable, vendredi. Sa paire de ciseaux dans une main, l’Américain a glissé et a chuté. «Parce que mes ciseaux étaient autour de mes doigts, ils étaient pointés vers l’intérieur et j’ai amorti ma chute avec mes mains», explique le malheureux au «New York Post» .

Immédiatement, le barbier a ressenti quelque chose de «bizarre»: «J’ai regardé vers le bas et j’ai vu du sang jaillir comme un geyser. J’ai regardé mon client et je lui ai dit: «Je crois que je viens de me poignarder», témoigne Steve. Deux collègues du jeune homme et le client en question se sont précipités pour lui venir en aide. «J’essayais de rester calme et de ne pas les faire paniquer», raconte l’Américain. Pourtant, l’état de santé du barbier était plus qu’alarmant.