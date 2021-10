Football – Le Barça a préféré Dembélé à Mbappé en 2017

En revanche, l’ex-dirigeant s’est justifié au sujet du recrutement dispendieux mené ces dernières années. Trois signatures en particulier ont suscité la controverse : Ousmane Dembélé (135 millions d’euros), Philippe Coutinho (135 millions d’euros) et Antoine Griezmann (120 millions d’euros). «Certaines recrues n’ont pas répondu aux attentes, des joueurs qui ont coûté beaucoup d’argent, mais ces choses-là arrivent dans le football. Lorsque Dembélé et Coutinho sont arrivés, ces signatures ont été applaudies par tout le monde. Coutinho est venu parce qu'Iniesta partait. Il était le meilleur joueur de Premier League. Dembélé est arrivé à cause du départ de Neymar. Selon les spécialistes, on dit qu’il y a 50% de chances de se tromper et autant de réussir. Quant à Griezmann, le staff l'a demandé et a insisté pendant un an. Il le considérait comme essentiel, surtout parce que Luis Suarez était souvent blessé cette saison-là. C'était un autre type d'attaquant, un joueur de classe mondiale et un joueur d'équipe.»