Football : Le Barça accroche l'Atlético, à la merci du Real

Le nul entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone (0-0), capital pour le titre, offre l’opportunité au Real Madrid de prendre la tête du Championnat en cas de victoire contre Séville, dimanche.

Luis Suarez - Lionel Messi, le duel des «goleadors» meilleurs amis n'a pas trouvé de gagnant. Les deux buteurs sont restés muets samedi et ont figé les positions de leurs équipes respectives en tête du classement, le Barça talonnant toujours l'Atlético de deux points (75 contre 77).

Malgré l'absence de buts et d'un peu de spectacle, le 0-0 au Camp Nou a le mérite de maintenir tout le suspense pour le sprint final en Liga. À trois journées de la fin, le calendrier semble bénéfique au Barça, qui va affronter Levante, le Celta Vigo et la lanterne rouge Eibar pour les trois dernières journées de championnat... mais le suspense reste entier.

Le grand retour de Suarez

Le duel tant attendu entre Luis Suarez et Lionel Messi n'a finalement pas été prolifique en buts: l'Uruguayen et l'Argentin, meilleurs amis dans la vie depuis le passage de six ans de Suarez au Barça (2014-2020), se sont offert une chaleureuse accolade juste avant le coup d'envoi. Mais pour leur premier affrontement en clubs, nul n'a réussi à prendre le dessus sur l'autre.