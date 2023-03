Football: Le Barça arrache le clasico et file vers le titre

Un but qui vaut une Liga! Grâce à une reprise de Franck Kessié dans le temps additionnel, le FC Barcelone a raflé dimanche le clasico retour de Liga 2-1 face au Real Madrid, et fait un grand pas vers le sacre, avec douze points d’avance en tête.

Dans un Camp Nou plein à craquer (95’745 spectateurs, record de la saison), les Catalans ont mal débuté la partie, avec un but contre son camp de Ronald Araujo, qui a dévié un centre de Vinicius dans ses propres cages dès la 9e minute, puis ont égalisé juste avant la mi-temps, grâce à un but du droit de Sergi Roberto, bien placé à la retombée d’une frappe contrée.

Rejoint par tout le banc et tous ses coéquipiers, le milieu ivoirien arrivé de l’AC Milan a célébré son but avec effusion devant le bouillant virage nord du Camp Nou.

Asensio, d’un souffle

Car à la 81e, Marco Asensio, à peine entré en jeu (76e à la place de Fede Valverde), a cru offrir la victoire aux Madrilènes… mais son but du gauche, similaire au but de Kessié, a été annulé par l’arbitre vidéo en raison d’une position de hors-jeu.

Une décision qui a rallumé le Camp Nou, lequel a repris de plus belle ses chants et ses encouragements. Car ce clasico, bien plus rythmé et plus enthousiasmant que la demi-finale aller de Coupe du Roi disputée par les deux équipes début mars au Bernabéu, a offert de quoi s’émouvoir.