Football : Le Barça arrache un nul miraculeux

Menés durant la quasi-totalité du match par Grenade, les Catalans ont égalisé dans les dernières minutes (1-1). Mais ils perdent deux précieux points dans la course au titre.

Des blessés en pagaille, pas de stars et un résultat mitigé... La grimace qui fendait le visage de l'entraîneur Ronald Koeman en fin de match lundi soir résume la mauvaise passe que traverse actuellement le club catalan.

Chez lui, au Camp Nou, le Barça a plié dès la 2e minute sur une reprise de la tête de Domingos Duarte au second poteau après un centre parfait de Sergio Escudero... mais a réussi à revenir dans les dernières secondes du match, grâce à un but de la tête à la 90e du défenseur uruguayen Ronald Araujo, qui l'a célébré en serrant son poing de rage.

Blessures en pagaille

Même s'il a tenté de réveiller son équipe après la pause en faisant entrer notamment Luuk de Jong et Gérard Piqué, Koeman n'a pas réussi à trouver la solution tactique pour désorganiser une formation andalouse bien en place, qui a tenu bon jusque les dernières secondes de la rencontre.

De quoi à peine adoucir l'aigreur des Catalans lundi soir. Car avec ce nul contre une modeste équipe de Liga, les résultats attestent un peu plus l'imminence d'une crise au sein de l'institution catalane, et approuvent les propos de Gerard Piqué il y a une semaine après la déroute face au Bayern: «C'est comme ça, on est ce qu'on est.»