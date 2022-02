Football : Le Barça assure le spectacle, un nul entre l’Espanyol et Seville

Le FC Barcelone retrouve la quatrième place de Liga grâce à sa victoire 4-1 à Valence. L’Espanyol a, lui, arraché le nul au FC Séville

Ousmane Dembelé (à gauche) et Aubameyang (à droite) ont su briller contre Valence, eux qui n’ont pas toujours convaincu les supporters.

Enfin l’effet Xavi? Le FC Barcelone, brillant, a écrasé le Valence CF 4-1 dimanche, pour la 25e journée de Liga, et passe devant l’Atlético Madrid, vainqueur d’Osasuna 3-0 samedi, pour réintégrer les places qualificatives pour la Ligue des champions.

Les Catalans, parfaits, ont marqué quatre magnifiques buts: un doublé de la recrue Pierre-Emerick Aubameyang (23e, 38e), un but collectif conclu par Frenkie de Jong (32e), et une lourde frappe de Pedri des 30 mètres à la 63e, juste après la réduction de l’écart de Carlos Soler de la tête (52e).

Le cas «Dembouz»

Après avoir été hué, sifflé, puis applaudi pour son grand retour au Camp Nou jeudi, l’ailier international français a été titularisé pour la première fois depuis le 12 janvier, laissant derrière lui sa différence avec le club blaugrana... Et «Dembouz» s’est montré précieux, avec cette passe décisive pour De Jong et une avant-dernière passe verticale lumineuse pour Gavi sur le but du 3-0.