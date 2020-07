Football

Le Barça attendra pour Xavi

La légende Blaugrana l’a dit: il rêve de revenir à Barcelone prendre les rênes du club. Mais en attendant, il a décidé de rester une saison de plus à Al Sadd,

Champion du monde en 2010, d'Europe en 2008 et 2012, l'ex-milieu de terrain emblématique du FC Barcelone et de l'Espagne (133 sélections), âgé de 40 ans, est arrivé à Al Sadd en 2015 en tant que joueur, puis il y est devenu entraîneur quatre ans plus tard, en août 2019.