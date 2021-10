Football - Le Barça bat le Dynamo Kiev mais ne rassure pas

Gerard Piqué a marqué le seul but de la partie.

Après la victoire 3-1 contre Valence le week-end passé, le FC Barcelone semblait avoir récupéré quelques couleurs. Loin d’être parfaite, la prestation livrée en Liga avait tout de même permis aux hommes de Ronald Koeman d’aborder le match de Ligue des c hampions contre le Dynamo Kiev avec quelques certitudes. Mais force est de constater que si le Barça a rempli sa mission au niveau comptable, le niveau de jeu des Catalans a laissé à désirer.

Pour cette rencontre où tout autre résultat qu’une victoire aurait été dramatique (après deux journées en C1, le FC Barcelone comptait toujours zéro point), Ronald Koeman a quelque peu remanié son onze de départ. Ansu Fati sur le banc, l’équipe a pâti dès les premières minutes d’un manque de profondeur criant. Incapable de gagner des mètres rapidement, l’équipe locale a dû se contenter de phases de possession provoquant à n’en pas douter les b â illements d’un Camp Nou à moitié rempli. Les défenseurs se passaient le ballon entre eux, privant les milieux et a fortiori les attaquants de tout bon ballon exploitable. Pas de verticalité, pas d’individualités en vue, pas de mécanismes collectifs identifiables, les Blaugranas finissaient irrémédiablement par centrer pour apporter le danger proche des cages de Bushchan. Une fois de plus, le Barça montrait en Europe son pire visage.

Premier but en Ligue des champions depuis mars

Mécontent de la prestation des siens, Ronald Koeman envoyait Ansu Fati s’échauffer dès la 30e minute. Coïncidence ou coup de pression réussi, son équipe arrachait l’ouverture du score six minutes plus tard grâce à un Gerard Piqué oublié au deuxième poteau par son vis-à-vis. Pour la première fois depuis le mois de mars, les Espagnols marquaient en Ligue des c hampions!