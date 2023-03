FOOTBALL: Le Barça bat Valence et creuse l’écart en tête de la Liga

Raphinha célèbre le but qu’il vient d’inscrire et qui sera le seul de la rencontre.

Affecté par des absences et réduit à dix dès l’heure de jeu, le FC Barcelone est difficilement venu à bout du Valence CF 1-0 dimanche au Camp Nou lors de la 24e journée de Liga, et creuse l’écart en tête du classement.

Car après le joli premier but de Raphinha de la tête, le Barça s’est délité au retour des vestiaires. A la 53e minute, l’arbitre a sifflé un penalty en faveur des Blaugranas pour une main dans la surface de Hugo Guillamon, qui voulait se protéger le visage d’une reprise de Jules Koundé. Ansu Fati s’est proposé pour le tirer, mais Ferran Torres a gardé le ballon sous le coude et s’est imposé. Busquets lui a glissé un mot à l’oreille, puis Ferran Torres s’est élancé.

Ferran maudit

Mais l’international espagnol, qui n’a plus marqué le moindre but toutes compétitions confondues depuis le 1er novembre dernier (contre le Viktoria Plzen en phase de groupes de la Ligue des champions), est comme frappé d’une malédiction: sa frappe a heurté le poteau gauche et est sortie (55e). Torres s’est pris le visage entre les mains et Ansu Fati est venu lui offrir une tape amicale dans le dos. Et dans la foulée, Fati lui-même a touché l’autre poteau après avoir été servi en profondeur par Raphinha.