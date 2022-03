Football : Le Barça danse sur le Real et annonce son grand retour

En démonstration dans le jeu, le FC Barcelone de Xavi s’est offert un succès de référence dans le Clasico. Santiago Bernabeu en est resté sans voix (0-4).

Aubameyang, Torres, De Jong and Co. se sont amusés comme rarement lors d’un Clasico dimanche soir à Bernabeu. REUTERS/Susana Vera

Le Barça a pris l’avantage en première période grâce à deux ballons parfaits servis par Ousmane Dembélé pour les têtes de Pierre-Emerick Aubameyang (29e) et de Ronald Araujo sur corner (38e), puis a scellé le résultat avec deux autres buts au retour des vestiaires, signés Ferran Torres (47e) et Aubameyang (53e), pour son doublé.

Un succès de prestige qui conforte Xavi dans son opération remontée au classement: le providentiel technicien catalan avait repris l’équipe à la 9e place de Liga en novembre, et a réussi à la hisser sur le podium à dix journées de la fin. Même si douze points séparent encore les Blaugranas de la «Maison blanche», leader incontestable du championnat, le coup de massue est terrible pour l’équipe de Carlo Ancelotti, qui réussissait jusque-là une saison parfaite depuis son retour sur le banc, l’été dernier.

Dembelé intenable

Offensivement inertes et très fébriles en défense, les Madrilènes, privés de leur buteur fétiche Karim Benzema (blessé au mollet gauche) ont été complètement annihilés par les Catalans. Les Merengues ont encaissé leur première défaite en Liga depuis près de trois mois (le 2 janvier à Getafe, 1-0). À l’inverse, les Catalans, requinqués par leur succès jeudi en Turquie 2-1 et la qualification pour les quarts de finale de Ligue Europa, prolongent leur série d’invincibilité à douze matches toutes compétitions confondues. En Liga, ils n’ont plus perdu depuis le 4 décembre (1-0 contre le Betis au Camp Nou).