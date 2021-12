Tour d’Europe des Suissesses – Le Barça de Crnogorcevic enlève le Clasico, un assist pour Lehmann

Grâce à une excellente entame de match, le FC Barcelone s’est imposé 1-3 contre le Real Madrid. Les Catalanes menaient déjà 0-3 après 23 minutes de jeu, grâce à une Lieke Martens intenable. La Néerlandaise, que la Nati retrouvera à l’Euro l’été prochain, s’est offert un doublé et a délivré une passe décisive. Ana-Maria Crnogorcevic a fait son apparition à la 62e minute. La Bernoise a inscrit un but de la tête, mais sa réussite a été annulée pour une faute. Avec 13 victoires en 13 matches, 75 buts marqués contre 4 encaissés, les Barcelonaises sont bien parties pour conserver leur titre. Elles comptent 11 points d’avance sur la Real Sociedad et 14 sur l’Atlético.