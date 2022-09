Football: Le Barça déroule malgré un incident médical en tribunes

L’Atlético Madrid a surclassé le Celta Vigo 4-1 samedi soir et remonte provisoirement à la 4e place du classement, trois points derrière le FC Barcelone (1er/13 pts). Les Colchoneros ont rapidement ouvert la marque grâce à Angel Correa (9e), puis ont déroulé grâce à des buts de Rodrigo de Paul (50e), Yannick Carrasco (66e) et un but contre son camp d’Unai Nunez (82e), tandis que le Celta avait réduit l’écart à la 71e grâce à un but de Gabriel Veiga sur une passe du capitaine Iago Aspas.