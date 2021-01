Football : Le Barça en finale de la Supercoupe après les tirs au but

Les Catalans ont dû aller au bout du bout pour battre la Real Sociedad en demi-finale.

Privé de son capitaine Lionel Messi, le FC Barcelone a tout de même fini par maîtriser la Real Sociedad aux tirs au but mercredi (1-1, 3 tab à 2) lors de la première demi-finale de Supercoupe d’Espagne à Cordoue: une vraie revanche, un an après la débâcle en Arabie saoudite.

Messi en tribunes

Avec un Ousmane Dembélé très remuant sur son aile droite mais qui a perdu un nombre incalculable de ballons, et un Griezmann peu en vue, qui a manqué son tir au but, les Catalans n’ont pas réussi à oublier l’absence de leur superstar argentine, préservée à cause de douleurs à la cuisse gauche… et qui a dû assister à cette rencontre à rebondissements depuis les tribunes, la jambe gauche bandée.