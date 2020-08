Le Barça en prend plein la figure dans la presse catalane

Oui oui 15.08.2020 à 10:25

Les petits suisses qui critiquent sans cesse..Barça PSG Mbappe Benzema Ronaldo etc etc ! Vous cous rendez compte que votre grand Bâle s’est fait explosé par le Shakhtar ? Et que autant les clubs suisses que la Nati ne valent rien du tout ! Facile de critiquer quand on est 0