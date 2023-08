Football: Le Barça engrange 120 millions d’euros grâce à un nouveau subterfuge

Le FC Barcelone a annoncé, vendredi, la vente de 29,5% de Barça Vision, sa filiale digitale, aux fonds d'investissement Libero et Nipa Capital moyennant 120 millions d'euros (131,9 millions de dollars), ce qui devrait lui permettre de recruter de nouveaux joueurs. «LIBERO Football Finance AG et les conseillers en investissement privé NIPA Capital B.V. sont devenus les nouveaux partenaires de Bridgeburg Invest, la marque commerciale de Barça Vision», a déclaré le club catalan, dans un communiqué.

Opération retardée

Les sociétés allemandes Libero et Nipa, basées aux Pays-Bas, ont acheté «une part de la participation détenue par Socios.com et Orpheus Media», a indiqué le FC Barcelone. Les deux sociétés avaient acheté chacune une participation de 24,5 % dans Barça Vision pour 100 millions d'euros (109,9 millions de dollars) il y a un an. Selon la presse espagnole, les deux sociétés, après avoir versé un petit acompte, avaient convenu avec le club d'une série de versements pour payer le reste, dont l'un était dû à la fin de la saison dernière. Mais les entreprises avaient demandé que le paiement soit reporté à la fin de l'année, ce qui a empêché le club de se conformer au fair-play financier de la Liga pour pouvoir enregistrer ses recrues.

Dans le même temps, le club a annoncé la conclusion d'un accord «avec Mountain & Co. and Acquisition Corp (NASDAQ : MCAA), une société spécialisée dans les investissements dans les entreprises technologiques et les secteurs émergents». «Ce partenariat vise à permettre à Barça Vision et à Barça Media (ndlr: filiale de création de contenus) d'accéder à un financement spécifique sur les nouveaux marchés de capitaux américains», a déclaré le Barça. L'objectif, selon le club, est de «diffuser le contenu de Barça Media à de nouveaux publics sur des marchés stratégiques pour le club dans le monde entier».