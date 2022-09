Football : Le Barça et Lewandowski se promènent contre Elche

Robert Lewandowski a ajouté deux buts de plus à son compteur.

Encore «Lewy»! Grâce à un Robert Lewandowski encore décisif, le FC Barcelone a largement battu Elche 3-0 samedi au Camp Nou pour la sixième journée de Liga et prend provisoirement la tête du classement, avant le derby madrilène entre l’Atlético et le Real dimanche (21 h 00) au Metropolitano.

Les Catalans ont joué en supériorité numérique une grosse partie de la rencontre après l’expulsion précoce du capitaine d’Elche Gonzalo Verdu (14e), coupable d’un ceinturage sur Lewandowski, annihilant ainsi une occasion de but alors qu’il était le dernier défenseur de son équipe.

Dès lors, le Barça a déroulé dans un match à sens unique, avec près de 80% de possession de balle et 25 tirs tentés (dont 9 cadrés) à un.

Grâce à son doublé, «Lewy» se hisse à la première place du classement des meilleurs buteurs d’Espagne, avec huit réalisations et deux offrandes après six journées, et symbolise la flamboyance du secteur offensif catalan.