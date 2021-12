Football - Le Barça et Séville éliminés de la Ligue des champions

Le but de Noah Okafor a qualifié Salzbourg et éliminé le FC Séville.

Groupe E: Première pour le Barça depuis 20 ans

Groupe G: Okafor marque contre Séville

Battu 1-0 à Salzbourg, à cause d’un but de Noah Okafor (50e), le Séville FC ne sera pas au rendez-vous de la C1 au printemps. Les Espagnols terminent troisièmes du groupe G et tenteront de se consoler avec la Ligue Europa, la «petite» Coupe d’Europe dans laquelle ils sont reversés et qu’ils connaissent bien pour l’avoir gagnée six fois (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020). Les Autrichiens, eux, vont découvrir les huitièmes de finale pour la première fois.