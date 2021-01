Football : Le Barça étrille Grenade et recolle à la tête de la Liga

Le FC Barcelone a étrillé Grenade 4-0 samedi pour la 18e journée du championnat d’Espagne, et recolle à la tête du classement en Liga, à deux points du rival Real Madrid (36 pts), qui affronte Osasuna en soirée.

Messi et Griezmann se sont enfin trouvés

Le duo d’étoiles brille fort: avec un but opportuniste (12e) et une reprise parfaitement dosée (64e) le champion du monde français a joué à qui mieux mieux avec son capitaine argentin, lui aussi double buteur, sur une passe de Griezmann (35e) et sur un coup franc direct millimétré (43e), trois jours après son doublé contre Bilbao (3-2).