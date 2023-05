Liga: Le Barça battu à domicile par la Real Sociedad

Les Blaugranas ont encaissé le premier but très tôt, sur une perte de balle de Jules Koundé qui a permis à Alexander Sorloth de partir en contre et de servir Mikel Merino (5e). Le Norvégien a ensuite lui-même conclu un contre généré par Martin Zubimendi (72e) pour sceller le 2-0 qui rapproche les Basques (actuels 4es) de la Ligue des champions.

Le but de la tête du «Pichichi» Robert Lewandowski, de la tête en toute fin de match, n’a pas empêché le Barça d’essuyer son premier revers de la saison à domicile.

Malgré la haie d’honneur qu’ont réservée les joueurs d’Imanol Alguacil aux tout frais champions d’Espagne, et la bannière «La Liga est à nous, le futur aussi» déployée sur le rond central avant le coup d’envoi, c’est sans complexe d’infériorité que les Basques sont entrés sur la pelouse.

Mais le premier but leur a été facilité par Koundé: le défenseur international français a voulu effacer Sorloth d’un dribble, mais a perdu le ballon.

Zubimendi, buteur et cible du Barça

Et le deuxième, similaire au premier, a été amorcé par un joueur ciblé par Xavi et le club blaugrana cet été: Zubimendi a volé le ballon à Frenkie de Jong, puis à la fin de l’action, s’est retrouvé à servir le ballon du 2-0 à Sorloth.

«Zubimendi est un milieu-pivot extraordinaire. Il comprend le modèle de football qui nous plaît ici au Barça, il est dominateur avec et sans ballon. (…) Et après le départ de Busquets, le recrutement prioritaire sera celui d’un pivot», avait glissé Xavi vendredi en conférence de presse d’avant-match.

Avec ces deux buts encaissés, ses 14es et 15es de la saison en championnat, le Barça ne pourra d’ailleurs plus battre le record du Chelsea de 2004-2005 sous José Mourinho, qui n’avait encaissé que 15 buts en 38 journées, un record historique dans les cinq grands championnats européens. Au mieux, il pourra l’égaler.

Ter Stegen, lui, n’aura plus que trois matches pour tenter d’aller chercher un 26e match sans encaisser de but et égaler le record de «clean-sheets» en Liga.