Football: Le Barça flanche une nouvelle fois, l’Atlético enchaîne

Passes d’armes entre fans

En plus des soucis offensifs à régler, Xavi devra qui plus est surveiller une petite alerte. À la 18e minute, Sergi Roberto a demandé le changement, visiblement gêné par des douleurs à l'arrière de la cuisse gauche, et a été remplacé par Eric Garcia. Un nouveau pépin physique, juste au moment où les quatre blessés du Barça (Pedri, Dembélé, De Jong et Christensen) vont quitter l'infirmerie. «Nous ne sommes pas au meilleur moment de notre saison. Dans le jeu, dans les résultats, dans le réalisme... On a tout essayé, mais on a été mal à l'aise tout le match», a regretté Xavi en conférence de presse d'après-match.