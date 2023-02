Football : Le Barça foire un recrutement pour 18 secondes

Le directeur sportif du FC Barcelone, Mateu Alemany, a assuré mercredi soir que le club catalan avait manqué le recrutement du latéral mexicain des Los Angeles Galaxy Julián Araujo «pour 18 secondes» mardi soir lors de la clôture du mercato hivernal. «Nous ne sommes pas arrivés à temps à cause d’une erreur informatique, on est en train d’essayer de clarifier cela», a glissé Alemany, mercredi, au micro de Movistar+, avant le coup d’envoi du match entre le Barça et le Betis Séville, en Andalousie, en match en retard de la 17e journée de Liga.