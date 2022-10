Football : Le Barça ne fait qu’une bouchée de l’Athletic Club

Le Barça a passé quatre buts à l’Athletic Club, une semaine après la défaite lors du Clásico. Plus tôt dans la journée, l’Atlético et Griezmann ont brillé sur la pelouse du Betis (1-2).

Dembélé a marqué un but de la tête (12e) et délivré trois passes décisives pour Sergi Roberto (18e), Robert Lewandowski (22e) et Ferran Torres (73e) pour plier la rencontre.