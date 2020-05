Football

Le Barça ne pourra pas recruter librement

Les clubs espagnols ayant recours aux aides de l'Etat pour le versement des salaires seront scrutés durant le mercato.

Selon AS, les clubs de Liga ayant recours aux aides de l'Etat et au dispositif ERTE, qui permet la prise en charge du chômage partiel, ne pourront pas recruter librement cet été. Barcelone, l'Atlético de Madrid, Séville, Alavès, Valence, l'Espanyol Barcelone, Grenade et Osasuna sont concernés.