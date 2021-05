Football : Le Barça officialise l’arrivée de Sergio Agüero

Libre après la fin de son contrat à Manchester City, l’attaquant argentin s’est engagé pour deux ans avec le club catalan, comme attendu.

Il a en revanche échoué à aider son club à remporter une première Ligue des champions. Entré à un quart d'heure de la fin, samedi en finale contre Chelsea à Porto, il n'a pas réussi à inverser la tendance et à empêcher la victoire des Blues londoniens (1-0).

Retour en Espagne

En signant à Barcelone, l'Argentin retourne en Espagne, où il avait porté les couleurs de l'Atlético Madrid avant de rejoindre l'Angleterre. Il devra aider le Barça, troisième de Liga et éliminé en huitièmes de finale de la Ligue des champions cette saison, à retrouver de son éclat.

Son arrivée pourrait être un argument pour le Barça pour retenir son capitaine Lionel Messi, dont le contrat expire à la fin juin. «Les négociations se déroulent bien mais ce n'est pas encore fait», a déclaré vendredi le nouveau président du FC Barcelone, Joan Laporta, qui s'est dit «modérement optimiste» sur les chances de convaincre Messi de rester dans son club de toujours. «Nous pouvons faire une offre (à Messi) dans la mesure de nos moyens, avait ajouté Laporta. Il mérite plus et pourrait obtenir un meilleur contrat ailleurs, mais je suis convaincu qu'il apprécie les efforts que nous faisons. Je pense qu'il a envie de rester. Pour Leo, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de victoire. Et c'est ce à quoi nous nous employons.»