Football

Le Barça perd des points sur un joli coup franc

Après avoir été contraints au match nul par Séville le week-end dernier, les Catalans ont perdu deux nouveaux points face au Celta Vigo (2-2). Le Real Madrid peut prendre deux points d’avance dimanche.

Un vent de fraîcheur, puis la tempête: engourdi depuis la reprise, le FC Barcelone a retrouvé son jeu grâce à un doublé de Luis Suarez (20e et 67e) et à ses jeunes Ansu Fati et Riqui Puig, qui l'ont réveillé de sa léthargie malgré les buts de Fedor Smolov (50e) et Iago Aspas (88e), d'un coup franc ingénieux, pour prendre provisoirement la première place (69 pts) devant le Real Madrid (68 pts), qui joue dimanche chez la lanterne rouge l'Espanyol Barcelone...