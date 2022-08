Football: Le Barça peut commencer la Liga avec presque toutes ses stars

Vendredi, le club catalan a en effet pu enfin enregistrer auprès de la Liga espagnole toutes ses nouvelles recrues ainsi que Dembélé et Sergi Roberto, dont les contrats avaient été renouvelés le mois dernier. A la seule exception du défenseur Jules Koundé, toutes les stars barcelonaises seront présentes pour lancer une saison qui doit ramener le club au sommet de la hiérarchie espagnole et, pourquoi pas, européenne.

Le Barça a déjà encaissé 868 millions

Pour disposer de ses quatre renforts, et privilégier ainsi le présent et son égo, le président Joan Laporta a continué d’hypothéquer un peu plus encore l’avenir de son club en cédant 24,5% supplémentaires des droits actuels et futurs de Barça Studios contre 100 millions d’euros à la la société Orpheus Media. Il n’est pas inutile de rappeler que l’homme fort du Barça avait déjà vendu le même pourcentage de Barça Studios à la société Socios.com pour la même somme, le 1er août dernier.

Les quelque 868 millions perçus jusque-là grâce aux ventes successives de 25% des droits de télévision pour les 25 prochaines années et de la moitié de ceux de Barça Studios ne suffisent pas encore pour enregistrer Jules Koundé. Le Français – qui est encore indisponible après l’opération subie cet été – devra attendre que son nouveau club conclue positivement les négociations ouvertes avec, notamment, Gerard Piqué et Sergio Busquets pour qu’ils consentent une ultérieure baisse de leurs émoluments qui permettrait de diminuer encore un peu la masse salariale de l'équipe. Ou alors que le Barça parvienne à se libérer d’un ou plusieurs éléments supplémentaires.

D’autres départs envisagés

Et si plusieurs de ces indésirables qui feraient le bonheur de nombreuses équipes venaient à changer d’adresse d’ici au 31 août, il n’est pas exclu que d’autres recrues s’ajoutent à une liste de dépenses qui dépasse déjà les 150 millions d’euros! Une façon de faire qui horripile certains des adversaires européens du FCB – le Bayern Munich en tête – mais qui permet au président Laporta d’espérer ajouter quelques prestigieux trophées supplémentaires à un club qui n’a plus gagné la Liga depuis 2019, après avoir pourtant accumulé dix sacres nationaux entre 2005 et 2019. Et qui échoue régulièrement en Ligue des champions depuis 2015. Une éternité pour ce FC Barcelone qui s’était adjugé à quatre reprises le plus prestigieux des trophées réservés aux clubs entre 2006 et 2015.