Football : Le Barça pour sauver les apparences en Champions League

Difficile d’imaginer que ce match va marquer le début du renouveau. Même en cas de victoire fleuve (les Catalans ont corrigé Plzen 5-1 à l’aller au Camp Nou), cela ne changera rien au sort du club, condamné à la Ligue Europa pour la deuxième saison consécutive. D’autant que trois jours après avoir été balayés 3-0 par le Bayern Munich au Camp Nou, les hommes de Xavi ont éprouvé d’immenses difficultés pour venir à bout de Valence et revenir à un point du Real Madrid en Liga (1-0), grâce à un but de dernière minute de Robert Lewandowski.

Le goleador polonais, auteur d’un début de saison canon (il a marqué 45% des buts du Barça depuis le début de saison et est le buteur le plus décisif des cinq grands championnats avec Erling Haaland), sera ménagé pour ce match. «Lewy», qui a joué 90% de toutes les minutes possibles depuis le début de la saison mais qui souffre d’une petite douleur au dos selon la presse catalane, n’a pas pris l’avion lundi matin.

Koundé et Eric Garcia absents

Le public du petit stade Struncovy (11’700 places), qui a déjà vu passer les vedettes du Bayern Munich et de l’Inter Milan, n’aura donc pas le plaisir de voir évoluer la superstar polonaise… ni les défenseurs Jules Koundé et Eric Garcia. Tous deux sortis sur blessure samedi à Valence, les internationaux français et espagnol souffrent de petits problèmes musculaires et devraient être rétablis pour la réception du promu Almeria samedi (21h00), lors de la 13e journée de Liga.