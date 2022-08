Football : Le Barça poursuit ses manoeuvres pour pouvoir inscrire ses joueurs

Le club catalan a annoncé avoir vendu 24,5% supplémentaires de sa filiale Barça Studios, pour s’offrir de nouvelles liquidités et augmenter son plafond salarial.

Pour rappel, les dirigeants du FC Barcelone avaient obtenu l’aval des socios (supporters-actionnaires) pour vendre 49,9% des parts de Barça Studios, la filiale chargée de gérer les réalisations audiovisuelles et les négoces numériques du club.

En plus de la vente d’une partie de ses droits TV, le Barça a récemment joué sur plusieurs fronts pour obtenir rapidement des liquidités et ainsi être actif sur le marché avec un emprunt de 595 millions d’euros à Goldman Sachs et un accord de sponsoring avec Spotify pour environ 435 millions d’euros.