Football : Le Barça prend le large au classement de la Liga

Le FC Barcelone a battu le FC Séville (3-0) dimanche. Plus tôt dans la journée, le Real Madrid s’est incliné à Majorque (1-0). Les Catalans possèdent désormais huit points d’avance.

Raphinha (à g.) au duel avec le champion du monde argentin Marcos Acuna, dimanche à Barcelone. AFP

Le FC Barcelone a mal débuté la partie face à Séville, avec la sortie sur blessure de leur capitaine Sergio Busquets, touché à la cheville gauche après un duel avec Youssef En-Nesyri, dès la 8e minute.

Mais ils ont su réagir: à la 58e, Franck Kessié, le remplaçant de Busquets, a hérité d’un ballon dos au but dans la surface et a glissé une passe parfaite pour Jordi Alba.

Et en fin de match, Raphinha a scellé le succès des Catalans: d’abord en délivrant une jolie passe décisive à destination de Gavi à la 70e, puis à la conclusion d’une remise de Jordi Alba à la 78e.

Avec ce quatrième succès de rang en Liga, les Blaugranas assoient leur domination sur leur championnat national, et font le plein de confiance à dix jours de leur barrage d’accession en huitièmes de finale de la Ligue Europa contre Manchester United.

Le Séville FC, à l’inverse, replonge dans ses travers : malgré le semblant de mieux aperçu lors des deux derniers matches, les hommes de Jorge Sampaoli ont été complètement dépassés dimanche, et bloquent à la 16e place, à trois points de la zone rouge.

Une défaite qui fait très mal au Real

Pour le Real aussi, rien ne va plus. En l’absence notamment de Karim Benzema (blessé à l’arrière du genou droit) et de Thibaut Courtois (touché aux adducteurs à l’échauffement), le Real a plié dès la 13e minute dimanche, sur un but contre son camp de Nacho Fernandez, et a manqué une balle d’égalisation à la 59e, quand un penalty de Marco Asensio a été repoussé par Predrag Rajkovic.

Une défaite qui arrive au pire des moments pour les Merengues: les hommes de Carlo Ancelotti, distancés en Liga, rejouent dans trois jours contre Al-Ahly dans le cadre de la Coupe du monde des clubs, et continuent de s’enfoncer dans leur mauvaise passe de début 2023, à deux semaines du huitièmes de finale décisif de Ligue des champions contre Liverpool.

«C’est une défaite qui fait très mal. On s’était préparé à cela : un match dur, avec beaucoup de fautes, des interruptions de jeu... Mais on n’a pas le temps de ressasser cette défaite. On a le Mondial des clubs, que l’on veut gagner, et ensuite on se battra pour la Liga jusqu’à la fin», a déclaré «Carletto» en conférence de presse d’après-match.

Mais entre les fautes à gogo et la frustration non-contenue de Vinicius, rien n’a fonctionné pour les Madrilènes.

Le technicien italien a bien tenté de bouleverser son schéma tactique à la 70e minute, en faisant sortir Asensio, Dani Ceballos et Aurélien Tchouaméni pour faire entrer Mariano Diaz, David Alaba et Toni Kroos... mais rien n’y a fait.

3e revers de la saison en Liga

Avec ce succès majuscule, Clément Grenier et les Majorquins enchaînent une quatrième victoire de rang à domicile, et se replacent à la 10e place du classement, à trois petits points des places qualificatives pour les compétitions européennes.

La «Maison blanche» a essuyé là son 3e revers de la saison en Liga, après celui à Villarreal le 7 janvier (2-1) et celui sur la pelouse de son voisin, le Rayo Vallecano (3-2) le 7 novembre. Depuis huit journées, le Real n’a gagné que quatre matches.

Le Barça, lui, n’a perdu qu’un seul match cette saison en championnat. Et par chance, le Real n’a pas vu son principal concurrent se rapprocher dans son rétroviseur : la Real Sociedad, troisième à six points des Madrilènes, n’a pas profité de cette chance, et s’est incliné 1-0 à domicile contre Valladolid.