Football : Le Barça prend ses distances avec le Real Madrid en tête de la Liga

Le but contre son camp maladroit de Jules Koundé (85e), qui a voulu offrir le ballon de la poitrine à son gardien, ne changera rien au résultat mais empêche les Blaugranas d'enchaîner un cinquième match de rang sans encaisser le moindre but.

«On a fait un grand match. Le jeu produit a été très bon, excellent même», a savouré Xavi au coup de sifflet final. «L'enthousiasme est au sommet, on traverse un très bon moment, on a le moral pour continuer à engranger les succès», a-t-il ajouté.

La pression est désormais dans le camp merengue: avec un trou de 8 points à combler, les hommes de Carlo Ancelotti abordent un mois de février décisif sous pression et paraissent déjà loin des Catalans. «On n'est pas bien, certes. On n'a pas le même rythme que l'année dernière, et le Barça est en train de très bien faire les choses. Je ne sais si c'est beaucoup ou pas beaucoup à rattraper, mais on a la confiance. On va batailler jusqu'à la fin. Le meilleur est à venir», a assuré Ancelotti mercredi en conférence de presse d'avant-match.