Football : Le Barça rechute, le Real respire, l’Atlético en tête

Les Catalans ont concédé leur quatrième défaite de la saison en Liga. Les hommes de Zidane se sont imposés grâce à un autogoal et ceux de Simeone restent invaincus.

Alors que le Barça, qui restait sur trois succès de rang, avait réussi à neutraliser le but initial d’Alvaro Gimenez (8e) grâce à un but contre son camp de Pedro Alcala (57e), le défenseur français Clément Lenglet a manqué un contrôle et offert le but du 2-1 à l’icône Alvaro Negredo (63e). De quoi faire replonger le Barça dans ses cauchemars avant l’affiche de Ligue des champions face à la Juventus Turin, mardi.