Football : Le Barça remonte sur le podium

Le FC Barcelone est remonté à la troisième place du championnat espagnol grâce à sa victoire sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (3-2), jeudi en match en retard de la 2e journée.

Menés dès l’entame sur un but d’Iñaki Williams (3e), les Catalans ont profité de la bonne forme du quatuor offensif Pedri-Griezmann-Dembélé-Messi pour s’imposer, avec notamment un doublé du capitaine argentin (38e, 62e) malgré la réduction de l’écart de Muniain en fin de match (90e).

Vainqueurs timides trois jours plus tôt chez la lanterne rouge Huesca (0-1), les Barcelonais devaient absolument s’imposer dans ce match en retard, pour espérer revenir à cinq points du Real Madrid, alors que l’Atlético, leader, semble toujours inaccessible avec ses sept points d’avance et deux matches de moins.

Mais au bout d’un quart d’heure, les hommes de Ronald Koeman sont enfin rentrés dans leur match, et ont égalisé sur leur première véritable occasion, lorsque Frenkie De Jong a remis acrobatiquement une ouverture de Lionel Messi vers Pedri, auteur de son deuxième but avec l’équipe première (14e).

Le milieu de 18 ans, symbole d’un certain renouvellement générationnel, s’est ensuite mué en passeur génial, d’une talonnade qui a surpris toute la défense basque et laissé à son capitaine tout le loisir d’ajuster Unai Simon (38e). Par périodes, le Barça a retrouvé un jeu fluide et tout en mouvement qui a failli profiter à Antoine Griezmann (40e, 81e).