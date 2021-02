Football en Espagne : Le Barça revient de très loin et passe en demi-finale

Menés de deux buts à la 88e par Grenade, les Catalans ont réussi à renverser la vapeur mercredi pour faire la différence en prolongations (5-3). Jordi Alba et Griezmann ont inscrit un doublé.

Auteurs d’un doublé chacun, Antoine Griezmann et Jordi Alba ont brillé mercredi soir contre Grenade.

Longtemps mené au score, le FC Barcelone s’est offert une place en demi-finale de la Coupe du Roi en battant Grenade après prolongations 5 buts à 3, mercredi en Andalousie, grâce à des doublés de Griezmann et Jordi Alba.

Menés par le club andalou 2 buts à 0 jusqu’à la 88e, les hommes de Ronald Koeman ont inscrit deux buts en moins de quatre minutes (Griezmann, 88e et Jordi Alba, 92e) dans le temps réglementaire. Messi et Griezmann ont tous les deux joué un rôle important dans l’égalisation.

Le Néerlandais Frenkie De Jong, au four et au moulin, a lui aussi marqué à la 107e, inscrivant à l’occasion son cinquième but depuis le début de l’année pour le Barça (4-3).