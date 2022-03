Football : Le Barça s’accroche au podium

Avec un grand Ousmane Dembélé, le FC Barcelone a aisément surclassé Osasuna (4-0) en Liga et remonte à la 3e place, à 12 longueurs du Real Madrid.

Trois jours après avoir été muselé et accroché 0-0 par Galatasaray en 8es de finale aller d’Europa League, le Barça a retrouvé la mire au Camp Nou grâce à son ailier français: Ferran Torres a d’abord transformé un penalty obtenu par Gavi (14e) puis Dembélé a servi deux passes décisives parfaites pour Torres (21e) et Pierre-Emerick Aubameyang (27e), avant le dernier but tout en contrôle de Riqui Puig (76e).