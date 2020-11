Football : Le Barça se déplace à Kiev sans Lionel Messi

Ronald Koeman a décidé de laisser sa superstar argentine au repos. Pareil pour Frenkie De Jong.

Frenkie De Jong et Lionel Messi ne sont pas du déplacement du FC Barcelone en Ukraine.

Le FC Barcelone affrontera le Dynamo Kiev mardi (21h) sans sa superstar Lionel Messi ni le milieu de terrain Frenkie de Jong, ménagés par Ronald Koeman et qui ne feront pas le déplacement en Ukraine.

«Nous avons décidé de ne pas emmener Messi ni De Jong, parce que la situation est assez confortable en Ligue des champions, et ils ont besoin de repos. C'est le moment de se reposer», a déclaré le technicien néerlandais du Barça, Ronald Koeman, lundi en conférence de presse d'avant-match.

Depuis le début de la saison, Lionel Messi (33 ans) a disputé tous les matches du Barça, et ne s'est reposé qu'une mi-temps contre le Betis, le 7 novembre en Liga (5-2). Il a en plus joué quatre fois 90 minutes avec la sélection argentine entre octobre et novembre.