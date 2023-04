Football: Le Barça se promène sur la pelouse d’Elche

Les Catalans ont ouvert la marque à la 20e minute grâce à une frappe chanceuse de Robert Lewandowski après un coup franc de Jordi Alba, puis ont enchaîné avec des buts signés Ansu Fati (56e), Lewandowski à nouveau (66e), et Ferran Torres (70e). Le Polonais aurait pu signer son doublé juste avant la pause, mais il a été trop court d'un souffle pour reprendre de la tête un centre de Ferran Torres (42e). Mais après l'heure de jeu, «Lewy», servi dans l'axe et en profondeur par Gavi qui avait récupéré le ballon dans les pieds de Nico, n'a pas tergiversé. Avec ce doublé, Lewandowski creuse l'écart en tête du classement des buteurs en Espagne: il compte désormais quatre buts d'avance sur son premier poursuivant, le goleador de Getafe Enes Unal (13 buts), resté muet ce samedi à Bilbao (0-0).

Ce festival de buts redonne aussi du baume au cœur d'Ansu Fati et de Ferran Torres. En manque de buts et de temps de jeu, les deux joueurs ont tiré leur épingle du jeu samedi à Elche. Fati n'avait plus fait trembler les filets depuis le 19 janvier en 8es de finale de Coupe du Roi contre Ceuta (5-0). Torres, lui, n'avait plus marqué depuis le 1er novembre lors de la victoire 4-2 sur le terrain du Viktoria Plzen en phase de groupes de Ligue des champions. Une éternité pour ces deux attaquants.