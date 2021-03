Barcelone, vainqueur 2-0 d’Osasuna 2-0 samedi à Pampelune pour la 26e journée de Liga, s’est refait une santé à quatre jours du 8e de finale retour de Ligue des champions à Paris et à la veille de l’élection de son nouveau président.

Le printemps est déjà là en Catalogne: dans le sillage de leur exploit contre Séville mercredi en demi-finale de Coupe d’Espagne (3-0) et avant le scrutin présidentiel de dimanche, les Catalans se sont offert une précieuse victoire en terre navarraise grâce à un boulet de canon signé Jordi Alba, bien servi par son maître à jouer Lionel Messi (30e), et un but du jeune Ilaix Moriba en fin de match (82e).