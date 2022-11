Football : Le Barça s’impose, Piqué expulsé pour son dernier match

Cette décision, ajoutée au premier but de la rencontre possiblement entaché d’une faute, a provoqué la colère et l’expulsion de Gerard Piqué, remplaçant pour le dernier match de sa carrière (46e)... Une expulsion qui a eu le don de réveiller les Blaugranas, revenus grâce à un but de Pedri (48e) et repassés devant dans le final (85e), grâce une lumineuse ouverture de Frenkie de Jong conclue d’une sublime tête lobée signée Raphinha.