Football - Le Barça va proposer à Messi un nouveau contrat de 10 ans

La rupture entre le FC Barcelone et Lionel Messi (33 ans) restera peut-être définitivement un mirage. Alors qu’en début de saison la tendance était à un départ de l’Argentin, dont le contrat s’achève en juin, l’arrivée de Joan Laporta à la tête du club a rebattu les cartes.

Élu président du Barça début mars, après avoir déjà occupé la fonction entre 2003 et 2010, Laporta a fait de la prolongation de Messi une priorité. «Il est le meilleur joueur du monde, a-t-il indiqué après la finale de la Coupe du Roi , il y a deux semaines. C’est un joueur qui est fortement lié au club, qui aime le Barça. Je suis convaincu qu’il veut rester et il sait déjà que l’on va faire tout ce qui est en notre pouvoir, dans le cadre des possibilités du Barça, pour qu’il continue avec nous. C’est notre v œ u le plus cher.»