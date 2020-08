il y a 52min

Cyclisme Le baromètre d’avant-Tour

A douze jours du départ du Tour de France à Nice, on a fait un point de la situation, dans un peloton où absolument tout semble possible en 2020.

de Robin Carrel, Megève

Ineos en flop et Jumbo en top.

Quelques championnats nationaux, les Tours de Wallonie et du Limousin, la Bretagne Classic et les Européens... Il ne reste plus grand-chose à se mettre sous la pupille si on aime le vélo, avant le départ du Tour de France, prévu le 29 août à Nice. L’occasion de faire le tour des forces en présence avant la course la plus importante d’une année 2020 si spéciale à tous les niveaux.

Ils se sont échappés

Jumbo fait le poids

OK, Primoz Roglic a abandonné au matin de la dernière étape du Critérium du Dauphiné. C’est vrai, Tom Dumoulin n’a pas impressionné dans les Alpes. Il faut l’avouer, la blessure de Steven Kruijswijk n’augure rien de bon à une grosse dizaine de jours du départ du Tour. Mais le premier n’avait pas de raison de forcer, la Grande Boucle restant bien plus importante qu’un succès à Megève; le second n’avait plus épinglé un dossard à son maillot depuis un an et deux mois avant cette épreuve et le troisième s’est disloqué l’épaule samedi, mais n’est pas encore forfait pour Nice.

Au pire, Roglic pourra se passer du Néerlandais et ça ne se verra peut-être même pas! Car la formation en jaune et noir a une «profondeur de banc» incroyable et peut compter sur les hommes en forme de cette reprise: Sepp Kuss – l’Américain, délesté du rôle d’équipier, a gagné au sommet à Megève dimanche – et Wout van Aert – vainqueur des Strade Bianche et de Milan-Sanremo – peuvent faire tout le reste tout seul. La Jumbo a calqué son travail sur ce que faisait la Sky ces dernières années et ça marche parfaitement jusqu’ici.

Les jeunes

Ce n’est ni d’aujourd’hui, ni d’hier, mais la jeunesse a pris le pouvoir sur le vélo, c’est un fait. Outre les prodiges Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel (saison malheureusement terminée) et Wout van Aert, le Critérium du Dauphiné a fait la part belle, encore une fois, à la nouvelle génération. Daniel Martinez (24 ans) l’a emporté, Lennard Kämna (23 ans) a gagné samedi en solitaire, Sepp Kuss (25 ans) en a fait de même dimanche, Pavel Sivakov (23 ans) a réussi un numéro exceptionnel le même jour avec une épaule en sang et Tadej Pogacar (21 ans) a terminé quatrième du général et impressionne toujours davantage. Et là, encore, on oublie de futurs cadors, à l’image d’Aleksandr Vlasov (24 ans) .

La Suisse n’est pas en reste, puisque Marc Hirschi a brillé également le week-end dernier. Le Bernois de bientôt 22 ans s’est surpris lui-même en allant dans à peu près tous les coups qui partaient et avait même basculé avec le groupe de tête, samedi, au sommet d’un col hors catégorie. Le même jour, sur l’épreuve À travers le Hageland, Joel Sutter (21 ans) n’a été repris que sur la fin et a frôlé un succès de classe, tandis que Stefan Bissegger (21 ans) avait pris une troisième place prometteuse la semaine dernière sur la première étape du Tour de l’Ain. Entre Roglic et Dumoulin, rien que ça.

Ils sont dans le peloton

Thibaut Pinot

Le Franc-Comtois n’est pas un cycliste comme les autres. Il est capable du meilleur comme du pire, on le sait; et il a réussi à montrer ses deux visages dimanche, lors de l’ultime étape du Dauphiné. Le coureur de la Groupama-FDJ n’est pas parvenu à accompagner le bon coup dans l’antépénultième montée de la journée et s’en est agacé très fort, balançant un de ses bidons au sol, semblant pester contre ses jambes qui ne portaient plus ses ambitions de victoire. Car c’est bien lui qui portait le maillot jaune virtuel au départ, après le forfait de Roglic.

Mais quelques kilomètres plus loin, le Français s’est ressaisi, bien aidé par des compatriotes d’autres équipes. Quelle image incroyable de voir Julian Alaphilippe, surtout, mais aussi Guillaume Martin et Romain Bardet, un peu, rouler pour et avec lui dans les derniers kilomètres! Pinot a ensuite tout donné, mais est aller mourir à 29 secondes au classement général du vainqueur Daniel Martinez. Sébastien Reichenbach était son seul coéquipier capable de rouler avec lui en haute montagne et nul doute qu’avec sa vraie équipe du Tour, tout ira un peu mieux.

Les Colombiens

Oui, c’est vrai, Daniel Martinez est sorti de sa boîte pour remporter le Dauphiné, un peu à la surprise générale. Il a permis à son pays de gagner cette épreuve pour la troisième fois seulement de son histoire, après le légendaire Luis Herrera en 1988 et 1991 et le pionnier Martin Ramirez en 1984. Le Sud-Américain de l’équipe EF Pro Cycling sera à suivre ces prochaines années, car il touche sa bille aussi en contre-la-montre (double champion de son pays) et avait déjà pesé sur la course en début de saison, brillant sur Paris-Nice. L’éphémère pensionnaire du Centre mondial du cyclisme d’Aigle en 2014 a trimé avant de rejoindre le World Tour et ça promet pour la suite.

Mais derrière lui, les Colombiens, arrivés en charter du pays dans le courant du mois de juillet pour pouvoir courir le Tour de France, ne sont de loin pas tous en état de grâce. Le cas Bernal (lire ci-dessous) inquiète moyennement, mais en ce qui concerne ses illustres compatriotes Nairo Quintana ou Rigoberto Uran, c’est plus compliqué. Le premier, shooté par une voiture il y a quelques semaines au pays, souffre encore d’un genou et a abandonné dimanche. Le second, âgé aujourd’hui de 33 ans, n’a pu faire mieux que 22e du Dauphiné, à presque une demi-heure de Martinez. A l’avant dimanche, Miguel Angel «Superman» Lopez a tout de même fini cinquième du général.

Ils font gruppetto

L’équipe Ineos

L’ancienne formation Sky a toujours eu un coup d’avance depuis le début des années 2010 et peut-être a-t-elle bluffé depuis le retour aux affaires de la petite reine il y a un mois. Mais si elle cache aussi bien son jeu, Dave Brailsford et sa troupe auraient une carrière toute tracée dans le poker. Ce qui devait être une hydre à trois têtes pour conserver la victoire sur le Tour semble désormais bien décapitée et seul le chef d’Egan Bernal semble quelque peu dépasser des rangs.

Le jeune Colombien, tenant du titre sur le TdF, a craqué face à Primoz Roglic deux fois de suite, avant d’abandonner, à cause de maux de dos. Lui a encore le temps de revenir à niveau, ce qui semble plus compliqué pour Geraint Thomas (34 ans), vainqueur en 2018 et régulièrement lâché sur le Dauphiné dès que la route se cabrait. C’est encore pire pour le quadruple vainqueur Chris Froome (35 ans), qui ne parvient pas à revenir à niveau. Dimanche, à Megève, le «Kenyan blanc» a terminé à 1 heure, 26 minutes et 14 secondes du vainqueur Daniel Martinez.

Les «vieux» en mode diesel

Dans un monde de la petite reine où les jeunes sont en train de prendre le pouvoir (vous l’avez lu plus haut), les «anciens» peinent à se remettre à niveau, après la longue pause due au coronavirus. Ainsi, cette semaine, sur la première épreuve avec de vrais cols alpins (hors catégorie, mais toujours rien au-dessus de 2000 mètres, les vraiment décisifs), ceux qui ont brillé ces dernières années sur les épreuves par étapes de trois semaines ont été éparpillés façon puzzle.