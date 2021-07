JO de Tokyo - Le baromètre des Suisses à Tokyo

« On vise le titre. » Barnabé Delarze n’y va pas par quatre chemins. Avec le Lucernois Roman Röösli, son coéquipier sur le deux de couple suisse, le Vaudois ramera pour l’or, dès vendredi dans le Sea Forest Waterway de Tokyo. En finale de toutes les compétitions auxquelles il a pris part depuis trois ans (4 podiums européens et mondiaux), le duo fait partie des meilleures chances de médailles helvétiques aux JO 2020 . « Ce sera difficile d’être satisfait si on repart sans r ien» , concède Barnabé Delarze.

Il en va de même, en hippisme, pour Martin Fuchs, No 2 mondial de saut d’obstacles. Le Zurichois peut aller chercher une médaille voire le titre tant lors du concours individuel (mercredi 4 août) qu e lors de l’épreuve par équipes (samedi 7 août; avec Guerdat et Balsiger ou Mändli) .

A Tokyo, le cyclisme sur route helvétique pourrait ne pas être en reste non plus, avec notamment des prétendants à la victoire lors des chronos masculin (Stefan Küng) et féminin (Marlen Reusser), tous les deux agendés à mercredi . Folle journée en perspective? « Il y a une carte à jouer » , avance la Bernoise. «Il y a beaucoup de favoris, mais le Tour de France m’a servi de très bonne préparation. Je me sens prêt», se réjouit le Thurgovien.