Conjoncture : Le baromètre du KOF poursuit son rebond

Affichant une 4e hausse consécutive, l’indicateur a gagné 3,6 points en septembre. C’est son niveau le plus élevé en dix ans.

Le baromètre du Centre d’études conjoncturelles (KOF) de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) a poursuivi son rebond en septembre, quoique à un rythme plus modéré au regard du mois précédent. Affichant une 4e hausse consécutive, l’indicateur a gagné 3,6 points à 113,8 points, marquant son niveau le plus élevé en dix ans.

Supérieur aux attentes

L’augmentation observée en septembre repose principalement sur les indicateurs concernant les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, la demande étrangère et la branche des autres services. De plus, l’industrie manufacturière et la consommation privée ont apporté leur soutien à l’évolution. En revanche, cette dernière s’est révélée moins favorable dans la construction.