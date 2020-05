Le baromètre du KOF chute, le commerce de détail aussi

L'abime est encore plus profond pour les autres équipements du foyer en magasin spécialisé (-28,1% en termes nominaux et -28,6% en termes réels) et pour les biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé (respectivement -20,0% et -20,7%), secteurs les plus durement frappés par la crise. Par contre, télétravail oblige, les équipements de l'information et de la communication ont affiché les plus fortes croissances (respectivement 16,1% et 24,9%).