Le baron colombien de la drogue Otoniel écope de 45 ans de prison

Le chef du gang colombien Clán del Golfo, Dairo Antonio Usuga, alias «Otoniel», a été condamné, mardi, à 45 ans de prison par un tribunal fédéral américain à New York pour trafic de drogue. Extradé par la Colombie en mai 2022, il avait plaidé coupable, en janvier 2023, de trafic international de cocaïne, reconnaissant en avoir fait entrer plus de 96 tonnes aux États-Unis, via l’Amérique centrale et le Mexique.