Colombie: Le baron de la drogue Otoniel extradé vers les Etats-Unis

Colombie : Le baron de la drogue Otoniel extradé vers les États-Unis

Narcotrafiquant le plus recherché de Colombie, Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, avait été arrêté le 23 octobre dans le nord-ouest du pays.

Narcotrafiquant le plus recherché de Colombie, «Otoniel», âgé de 50 ans, avait été arrêté le 23 octobre dans le nord-ouest du pays lors d’une vaste opération militaire. Il est poursuivi pour trafic de drogue depuis 2009 devant un tribunal de New York.

«Il s’agit du trafiquant de drogue le plus dangereux du monde, du meurtrier de leaders sociaux et de policiers, d’un violeur d’enfants et d’adolescents. Aujourd’hui, la légalité, l’État de droit, la force publique et la justice triomphent», s’est félicité le chef de l’État colombien. Les médias locaux ont diffusé les images d’un convoi d’imposants véhicules blindés, escortés de policiers lourdement armés, se rendant vers l’aéroport de Bogotá.